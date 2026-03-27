お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、25日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。女優の上戸彩（40）を絶賛した。お笑いコンビ「アンガールズ」は、「まだ俺らテレビにも出ていなかった」若手の頃に、「週刊少年サンデー」のCMにエキストラみたいなチョイ役で、まだ10代の上戸と共演したことがあると語った。山根良顕は「凄い格好良かったよね。飲み物の“ラベルを