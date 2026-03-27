東京・池袋のサンシャインシティで発生した刺殺事件で、刺されて死亡した女性は男からの付きまといに関する相談を警視庁にしていたことがわかりました。【映像】現場の様子職業不詳の廣川大起容疑者（26）はきのう夜、豊島区東池袋にあるサンシャインシティの「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）の首を刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。廣川容疑者は事件後自分で首を切り死亡しまし