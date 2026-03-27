フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）が２７日に放送され、終盤に後続番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）のスタジオと中継ををつなげた。この日が最終回の「サン！シャイン」。「めざまし―」のＭＣを務める同局の伊藤利尋アナウンサーが「サン！シャインのみなさん、最後の放送になりますね」と話しかけると、「サン！シャイン」ＭＣの俳優・谷原章介は「そ、そうなんですか？」と大ボ