3月26日に「ニッカウヰスキー」公式がXに、【写真】すすきのの顔が消えた！現在の「ニッカおじさん」の様子《【お知らせ】札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ。すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないのう。。来たる4月7日には新しい顔を見せられるぞい!それまでしばしの間、待っていておくれ!》と投稿。「すすきのの顔が変わります（ちょっとだけ） 4.7はじまるよ。