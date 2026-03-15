「キング大山」って何者か？今年初頭からSNSを中心に話題を集めている「キング大山」をご存じだろうか。東京や大阪などの都市部で突如現れた、黄色い背景に男性が描かれた謎の看板だ。検索エンジンに「キング大山」と打ち込むと、たしかに黄色い背景に「キング大山」の文字、帽子を被った恰幅のいい男性の看板の写真が表示される。ただ、肝心の”正体”について詳しく説明しているサイトはほとんどない。看板の意図、設置者、そも