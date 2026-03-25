セリアで見つけた消臭シートがかなり優秀でした！コンパクトでどこにでも使える便利アイテム。筆者はトイレのタンクに貼ってみましたが、気になるこもり臭がほんのり軽減されるのを実感しました。薄くて軽く、家中のニオイ対策に活躍する便利グッズ。まとめ買い待ったなしの実力なので、この機会に要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦15cm