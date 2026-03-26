カップ麺の「赤いきつね」と「緑のたぬき」が3年ぶりに値上げです。【映像】「赤いきつね」と「緑のたぬき」4〜11％の値上げ東洋水産は、7月1日納品分からカップめんなどおよそ120品目を値上げすると発表しました。値上げ率は希望小売価格の4パーセントから11パーセントで、「赤いきつねうどん」や「緑のたぬき天そば」は税抜き236円から248円になります。原材料費の高騰に加え、物流費・燃料費などの上昇を要因としていま