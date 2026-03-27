俳優で司会者の谷原章介（53）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトーキョー」でアルバイトの女性店員が元交際相手に殺害された事件について、ストーカー行為への対策をめぐり「夢持っていた働く場所を変えなきゃいけない。なぜ被害者が変えなきゃいけないのか。被害者のリスク、不利益がすごく大きい」と訴えた。事件は26日午後7時15分ごろ、東京・池袋