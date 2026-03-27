東京都豊島区東池袋の巨大複合施設サンシャインシティ。3月26日午後7時すぎ、その2階にある「ポケモンセンターメガトウキョー」内で、男が店員女性を刃物で刺し、直後に自らの首も刺す事件があり、2人はともに搬送先の病院で死亡した。警視庁は殺人事件として捜査を開始、死亡した女性を同店アルバイトの春川萌衣さん（21）＝八王子市＝、男を元交際相手の住所・職業不詳、廣川大起容疑者（26）と発表した。警視庁は昨