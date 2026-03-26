ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が26日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演。“フィギュアスケートはお金がかかるのか”という共演者からの質問に率直に回答した。フィギュアスケートの魅力を力説する高橋さんへ、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が「やりたいという子供が増えたと思うが、問題は凄くお金かかるイメ