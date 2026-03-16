2026年の春闘は、前年に続き「5％を超える高い水準の継続」が大きなテーマとなっています。 連合が5日に発表した2026年春闘の要求集計（2508組合）によると、定期昇給相当分を含む賃上げ要求は平均で 5.94％（1万9506円） となりました。前年の要求率（6.09％）をわずかに下回ったものの、金額ベースでは前年同期を262円上回り、 3年連続で5％を超える高水準 を維持しています。 今年は物価高を上回る所得増、すなわ