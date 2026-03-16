確定申告で忙しい時期、Xでこんな投稿をしている人物がいた。「うちの税理士事務所では夜職の確定申告のご相談まだ受け付けておりますのでお気軽にご相談ください」投稿主は、“夜職税理士”の夜野仁さん。『夜職税理士』（主婦の友社）の著者だ。いったい、何者……!?◆初めての依頼は「ニューハーフバーの立て直し」 夜野さんは税理士でありながら、歌舞伎町でホストとしても働き、ナンバーワンになった経験もあるという。「僕は