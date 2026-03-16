飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？ 今回は、米ツアーのトッププロを元に教えてもらいます。 効率よく飛ばすには「技術」が必要だ Point1：「地面反力」を使った始動（左）Point2：「シャフトをしならせる」切り返し（中央）Point3「スムーズなリリース」でインパクト（右） プロゴルファーとアマチュアゴルファーの距離の差は、フィジカルやパワーだけが理由