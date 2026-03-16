NHKで好評放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」も第24週を迎え、いよいよ残り2週となった。著書『怪談』で知られる小泉八雲（＝ラフカディオ・ハーン）の妻・セツをモデルに、主人公・松野トキ（郄石あかり）と夫レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の日常を丁寧に描く物語は、多くの視聴者から好評を持って迎えられた。クライマックスを前に、全25週の脚本を書き上げた脚本家のふじきみつ彦氏が、作品を振り返ってくれた