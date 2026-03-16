明日のお弁当は何にしよう──？おかずに迷ったときは、おにぎりさえあれば、立派なお弁当になります。具材を自由にアレンジすれば、おにぎりの世界は無限大！『NHK明日から使える 華のタイパ弁当』では、きじまりゅうたさんが、新しいおにぎりのアイデアを紹介しています。味はもちろん見た目も楽しい、りゅうた流の“万博おにぎり”とは…？今回はテキストより、きじまさんの「4種のおにぎり」レシピと、「おにぎりの基本の握り