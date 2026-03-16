西武ジュニア・星野智樹監督らが語る…実技選考のポイントと新導入のスピード計測野球に邁進する小学生にとって、NPBジュニアチームへの選出は大きな目標の一つだろう。高いレベルの選手が集う選考会で、指導者はどこを見ているのだろうか。2025年にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズジュニアの二次選考を基に、昨年大会を率いた星野智樹監督や白崎浩之代表らがバッテリーに求める具体的な評価基準を紐解いていく。