アマチュアにとって、ドライバーを真っすぐ気持ちよく飛ばすことはゴルフの醍醐味。しかし、大きく曲がって上手くいかないことも多い。そんな悩みを解決する練習法を、ツアーでもトップクラスの実力者である永峰咲希プロがレッスンしてくれました！ クラブを立てて巻き戻す ゴルフクラブの中でも1番長いドライバーは、スイングの遠心力による影響も大きいためヘッドが垂れ