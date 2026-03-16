ドライバーの振り遅れを防ぐ方法！「クラブを立てながらバックスイング」と女子プロ

アマチュアにとって、ドライバーを真っすぐ気持ちよく飛ばすことはゴルフの醍醐味。しかし、大きく曲がって上手くいかないことも多い。そんな悩みを解決する練習法を、ツアーでもトップクラスの実力者である永峰咲希プロがレッスンしてくれました！

クラブを立てて巻き戻す

ゴルフクラブの中でも1番長いドライバーは、スイングの遠心力による影響も大きいためヘッドが垂れやすく軌道が寝てしまいがちです。ただでさえ振りづらいドライバーですが、体の正面から後方へズレたしまうことで、より振り遅れやすくなってしまいます。

そこで、オススメなのがバックスイングでクラブをしっかりと”立てる”感覚を掴むことです。両腕が時計の9時を指す位置で両腕を胸の正面に移動させ、クラブが寝てしまわないようにしっかりと立てます。

そこからトップまで上げたら、ダウンスイングでもクラブを立てながら下ろす。これをビデオの巻き戻しのイメージで何度も繰り返し行ないましょう。

体で打つイメージは、振り遅れの原因になる

上半身の回転はとても大切ですが、アマチュアがドライバーを打つときのイメージとしてはオススメできません。理由は、両脇が開いてしまったり、上半身の前傾角度をキープできなかったり、股関節の動かし方を間違えてしまうと、体を回転させた分だけ振り遅れやすくなってしまうためです。

アマチュアは「手打ち」くらいのイメージが〇

アマチュアがドライバーを打つときは、「手打ち」のイメージくらいがグッドです。インパクト後も、上半身が正面を向いたまま腕とクラブだけを目標方向へ動かすくらいが丁度いいですよ。

いかがでしたか？ダメだと思っていた「手打ち」でいいなんて、目から鱗ですね！早速、練習してみましょう！

永峰 咲希

●ながみね・さき／宮崎県出身。159cm。2020年日本女子プロゴルフ選手権など通算3勝。ツアー屈指の実力者として知られている。ニトリ所属。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝成田ヒルズカントリークラブ、LADY GO CUP