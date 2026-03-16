フィギュアスケーターの安藤美姫が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。2013年、未婚での出産公表と同時に現役復帰を宣言した当時の、壮絶な舞台裏を赤裸々に明かした。【映像】長女の幼少期〜現在（12歳）までの姿2011年に世界女王となり一度は引退を決意していた安藤だが、妊娠が発覚したことで「娘にスケーターとしての自分の証を残したい」と、前代未聞の挑戦を決意。しかし、その生活は想像を絶する過酷なも