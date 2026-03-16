「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）阪神・中野拓夢内野手（２９）が１５日、ＷＢＣで健闘した佐藤輝と森下をたたえた。世界一に輝いた前回大会の経験者として「燃え尽き症候群はないと思う」と２人のシーズンでの躍動を断言。自身はオープン戦・広島戦（マツダ）で五回に左前打を放ち、５戦連続安打と開幕へ向けて順調な状態を示した。一発勝負の重圧、野球ファンの情熱、異様な空気感…世界最高峰