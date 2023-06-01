リーグ・アン 25/26の第26節 ストラスブールとパリFCの試合が、3月15日23:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはモーゼス・サイモン（FW）、チーロ・インモービレ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）らが先