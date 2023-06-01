こっ……これは……俺が感じてきたモヤモヤを解消する商品！ポチィィィ～ッ!!!と光の速さを超えてるぅ的スピードで買ったのが、サンコーの「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」。 サンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」はデスクの天板にクランプで固定するタイプのホワイトボード。ホワイトボード対応マーカーで書けて消せるほか、両面