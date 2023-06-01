こっ……これは……俺が感じてきたモヤモヤを解消する商品！ ポチィィィ～ッ!!! と光の速さを超えてるぅ的スピードで買ったのが、サンコーの「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」。

サンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」はデスクの天板にクランプで固定するタイプのホワイトボード。ホワイトボード対応マーカーで書けて消せるほか、両面がホワイトボードでどちらにもマグネットが吸着する。

このように、自由自在と言っていいほどの角度調節ができる。

サイズは大と小の2種類で、サンコー公式通販サイトでの価格は大が6680円、小が5980円。小を購入してみた。

俺の場合、ホワイトボードがミョーに好きだ。書けて消せて便利～という点には興味がナイのだが、多くのホワイトボードは磁石がくっつくのでイロイロと便利に使える。また付箋を貼るのにも好都合。

これまでに小型のホワイトボードをいくつか買っているが、吊るタイプは設置場所がけっこう限られる。またスタンド式で置くタイプは机上などの場所を取るわりには安定性がイマイチ。なので、買ってみたはいいが……んんん～いまひとつ活用してないかな？ と。

だがサンコーのコレは非常によさそう。クランプが利くところならどこでも設置できるし、安定性も高そう。これは絶対、俺のモヤモヤが解消されるゼ!!! と思って買って使ってみたら、モヤモヤが解消されたうえに超絶便利に使えているので、今回はサンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」をレビューしてゆきたいッ!!!

どういうホワイトボードなのか？

サンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」は、その製品名のとおりクランプで机の端などに固定でき、向きと傾きを360度変えられるホワイトボードだ。ホワイトボード対応マーカー（黒）とイレーサーと、ホワイトボード端に対して着脱できるブックスタンドが付属する。

サイズ違いで2製品があり、実用的なアクセサリーも付属する。クランプ式でデスクの天板端にガッチリと固定できる。ただし、ヒンジ部にわずかな遊びがあるため、設置時にホワイトボードがほんの少し傾くことがある（気にしなければわからないレベル）。

アームとホワイトボードをネジ止めして組み立てる必要がある。ネジは両側から六角レンチで同時に止めるため、組み立てがちょっと面倒。

仕様として知っていたが、使ってみて「すげっ！」と思ったのがクランプでデスクの天板などに固定できること。ガッチリと固定でき、「これは会議室とかにある黒板スタイルのホワイトボードなのか～っ!?」ってくらい安定感がある。

また、クランプは幅60×奥行50mm。6cm角程度しか机面を占有しない。常識的な位置に設置しさえすれば、もう全然邪魔にならないのであるッ!!!

撮影用に設置。通常はデスクの左右端あたりに固定することになるがさておき、クランプ固定式で、このクランプ自体の固定力も強く、ガッチリ固定され、安定感が凄い。

クランプは幅60×奥行50mm。こーんなに小さいフットプリントで使えて、しかも安定感抜群なホワイトボードなんて!!! と軽く感動した。

自由な向きに回転させられる（360度）。

自由な角度に傾けられる（360度）。

なお、サンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」は5980円～6680円の価格レンジ。このくらいのサイズのホワイトボードは1000円～2000円も出せば買えることを考えると少々お高いが、上記のクランプ式で安定感があることや自由な向きにできること、さらに両面の活用も現実的なので、コストパフォーマンスは非常に良好なのではないかと思う。後述の実用性も含め、この出費でこういう利便が手に入ることは、俺的に「安っ♪」と感じる。

ところで「モヤモヤ」ってなに？

前述の「モヤモヤ」とは、俺の仕事用デスクの左側の空間がなーんかデッドスペースになっていること。パソコンデスクの裏側で、手近な場所であるものの、なーんにも利用できない空間になっている。

仕事用のデスク周辺全景。

デスクの右側。スチールのボードがあり、いろいろなモノをマグネット固定で収納している。便利だが、デスクから少し離れているので、モノを使う場合は一瞬立ってスチールのボードに近づく必要がある。

デスク上にはメモを書いた付箋を貼っていることが多い。ただ、仕事中に視野に入りまくりの位置なので、デスク正面付近にはあまり付箋を貼りたくない。

デスク左側はパソコンラックの裏面。手が届く位置だが、デッドスペースになっている。

このデスク左側にスチールのボードみたいなのを設置できれば、デスク右側みたいに空間を活用した収納スペースにできる。のだが、便利なマルチタップとか照明器具とかいろいろ設置済みなので、吊るタイプのスチールボードとかしか設置できないわけだが、そんな都合のいいモノは探してるけど見つけられてナーイ！ のである。

そんなところへ登場したのがサンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」。このデッドスペースを有効活用するに、もう超スゲく都合がイイ!!! のであった♪

付箋も小物も貼り付く！ ハサミもカッターもリモコンもメガネも収納できるッ!!!

前述のデッドスペースにはサンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」が設置され、素晴らしく便利な付箋貼り場となり、小物置き場となり、俺のデスク左側の利便が従来比4096％くらい良好になった。

こんな位置に設置した。

固定式マルチタップとも干渉しない！

付箋をぺたり。ちなみに専用マーカーで書き込むホワイトボードとしては使っていない。

マグネット付きクリップでレシート的な小さい紙を片づけられる。

裏面にネオジム磁石を貼ったリモコンもくっつく。

ホワイトボードに吸着させたネオジム磁石の上に、ハサミやカッターを吸着できる（カッターにはスチールプレートを貼っている）。つまりこういった「よく使うツール」の収納場所にもなる。

ネオジム磁石付きフックを使えば、クルマのキーやメガネなどを吊るしておける。

MagSafe対応スマホリングの両面にマグネットが埋め込まれたタイプなどを使えば、iPhoneをくっつけることもできる。

回転するので裏面も活用できる。

ホワイトボードの位置を変えられるので、ホワイトボードの下に位置する固定式マルチタップもしっかり活用できる。

素晴らしい利便である。俺にとってはヒッジョーに感動的な役立ちアイテムと言えよう。

サンコー「360度自由自在クランプ式ホワイトボード」には前述のとおりサイズ違いで2製品があるが、「デカいほうを買って役立たなかったらヤラカシ感で鬱々としそうなので、とりあえず小さいのを」と小の方を買った。だが想像を遥かに超える便利さなので、大の方を追加で注文した。ホントに便利♪ 興味がある方は、ゼヒともチェックを！

ただし、前述したように、ひとつのヒンジで支えられるホワイトボードなので、わずかに傾くことがある。また、上記のようにマグネットを使っていろいろなモノを収納していくと、明らかに傾いてくる。まあ気にしなければいいか～ってレベルの傾きだが、そういうのが気になって気になってイライラして血圧上がっちゃう的な人には、この素晴らしいホワイトボードをオススメしない。

もうひとつ、付属のブックスタンドは、機能性が上々ではあるものの、着脱時にホワイトボード本体のエッジを傷つけがち。ブックスタンドを頻繁に着脱する使い方だと、たぶんホワイトボードのエッジがボロボロになると思う。ブックスタンドを装着しっぱなしならあまり問題ないとは思うが。