【モデルプレス＝2026/03/16】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が、16日発売の「ヤングマガジン」16号（講談社）の表紙と巻頭グラビアに登場。抜群のプロポーションを披露している。【写真】モー娘。25歳メンバー、ナイスバディなビキニショット◆牧野真莉愛「ヤンマガ」20回目表紙登場20回目の同誌表紙を飾る牧野。今回は沖縄でグラビアキャンプを開催し撮影を行った。ショート丈のTシャツ姿で美しいウエストを披露したほか、ショ