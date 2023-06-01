モー娘。牧野真莉愛、美ウエスト＆美脚披露「ヤンマガ」20回目表紙で抜群プロポーション見せる
【モデルプレス＝2026/03/16】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が、16日発売の「ヤングマガジン」16号（講談社）の表紙と巻頭グラビアに登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】モー娘。25歳メンバー、ナイスバディなビキニショット
20回目の同誌表紙を飾る牧野。今回は沖縄でグラビアキャンプを開催し撮影を行った。ショート丈のTシャツ姿で美しいウエストを披露したほか、ショートパンツからはスラリと伸びた美しい脚で魅了。ビーチでのビキニショットでは、圧巻のプロポーションを見せている。
そのほか今号には、高鶴桃羽、筒井結愛、まるやそらも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】モー娘。25歳メンバー、ナイスバディなビキニショット
◆牧野真莉愛「ヤンマガ」20回目表紙登場
20回目の同誌表紙を飾る牧野。今回は沖縄でグラビアキャンプを開催し撮影を行った。ショート丈のTシャツ姿で美しいウエストを披露したほか、ショートパンツからはスラリと伸びた美しい脚で魅了。ビーチでのビキニショットでは、圧巻のプロポーションを見せている。
◆高鶴桃羽・筒井結愛・まるやそらも登場
そのほか今号には、高鶴桃羽、筒井結愛、まるやそらも登場する。（modelpress編集部）
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