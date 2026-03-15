エールディヴィジ 25/26の第27節 トウェンテとユトレヒトの試合が、3月15日20:15にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。 トウェンテはマルコ・ピアツァ（FW）、サム・ラマース（FW）、ダーン・ロッツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。 32分に