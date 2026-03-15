WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が15日、中国・重慶で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同27位の温瑞博（中国）に2-4で敗れた。完全アウェーとなったこの試合、張本に対して中国人とみられる観客から妨害とも取れる行為があり、ファンから怒りの声が上がった。世界27位ながら、今大会で快進撃を続ける中国の19歳、温瑞博。張本は完全アウェーでの一戦