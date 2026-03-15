声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、助演声優賞はアニメ『ダンダダン』ターボババア役が評価された田中真弓（71）などが受賞した。【写真】豪華すぎるだろ！佐久間レイなど大御所…『声優アワード』全ての受賞者たちスピーチで田中は冒頭から役名を受けて「名実ともにババア…となりまして」と自虐ネタで笑わせた。続けて「私にぴったりの、丁度いい役をやらせていただき幸せです。