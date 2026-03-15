犬が亡くなる前に『伝えたいこと』４選 犬は亡くなる前に、少しだけ元気を取り戻して動けるようになったり、普段以上に飼い主に甘えるような仕草を見せたりすることがあります。彼らは亡くなる前、どのようなことを飼い主に伝えようとしてくれているのでしょうか。 ここでは、犬の亡くなる前の行動パターンから考えられる、犬たちが亡くなる前に飼い主に『伝えたいこと』を紹介します。 1.飼い主への感謝の気持ち 犬は