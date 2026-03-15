元BE:FIRSTのメンバーで、俳優やアーティストとして活動する三山凌輝（26）が15日、東京・国立代々木第一体育館で音楽イベント「AGESTOCK2026」に出演した。2025年11月にグループを脱退。この日は、ことし1月に「RYOKIMIYAMA」名義でソロ活動を開始することを公表してから、初のソロアーティストとしてのステージだった。6人のダンサーを従えてセンターステージに姿を見せると、大歓声がその体を包み込んだ。ダンスと歌