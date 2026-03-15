様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたジュエリーもたくさん登場しています。今回はそんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたジュエリーを紹介していきます☆ ケイウノ ディズニー『ファンタジア』ジュエリー 販売店舗：