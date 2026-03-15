様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたジュエリーもたくさん登場しています。

今回はそんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたジュエリーを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー『ファンタジア』ジュエリー

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

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ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の世界観を表現した、遊び心たっぷりなネックレスやリング、腕時計、ジュエリーケース。

それぞれ、魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」や、物語を象徴するモチーフがあしらわれています。

Rhythm of Magic -Mickey Mouse-『ファンタジア』／ネックレス

価格：63,800円（税込）

素材：【トップ】プラチナ950、【チェーン】プラチナ850

チェーン：全長40cm（小豆 幅約0.7mm、アジャスター環付き／37cmに調節可）

トップ：タテ約10.4mm、ヨコ約11.9mm、厚み約1.1mm

ダイヤモンド：計0.014ct

「ソーサラーハット」をかぶった「ミッキーマウス」の姿を楽しめるネックレス。

「ミッキーマウス」の目線の先には、5点の爪留めで星をイメージしたダイヤモンドが輝きます！

また上質なプラチナが使用され、デイリーに楽しめるサイズ感でありながら、繊細な透かしの作りで「ミッキーマウス」の表情や帽子の模様まで細やかに表現しています。

Rhythm of Magic -Broom-『ファンタジア』／ネックレス

価格：63,800円（税込）

素材：【トップ】プラチナ950、【チェーン】プラチナ850

チェーン：全長40cm（小豆 幅約0.7mm、アジャスター環付き／37cmに調節可）

トップ：タテ約13.4mm（バチカン、ダイヤ含まず）、ヨコ約9.5mm、厚み約1.0mm

ダイヤモンド：計0.014ct

『ファンタジア』に登場する動き出すほうきをモチーフにしたネックレス。

バケツ部分にはダイヤモンドが揺れ、水しぶきが飛ぶ様子を表現☆

ほうきの躍動感ある手足やバケツから溢れる水のシルエットまで、細部まで丁寧につくられています。

Rhythm of Magic -Broom-『ファンタジア』／リング

価格：29,700円（税込）

素材：シルバー（イエローゴールドコーティング）

アームの幅：約2.2〜8.6mm

アームの厚み：約1.5〜2.5mm

ほうき達が水を運ぶ名シーンをモチーフにしたリング。

列を成して水を運ぶ様子をぐるりと並ぶほうき達で表現し、シルバーにイエローゴールドコーティングを施した仕様で、カジュアルに楽しめるのがうれしい！

「ミッキーマウス」が慌てふためく作中の印象的なシーンが目に浮かぶ、遊び心あるファッションリングです。

Walt Disney “FANTASIA”『ファンタジア』／ネックレス

価格：19,800円（税込）

ネックレス：全長40cm（小豆：幅約1mm／SV：アジャスター環なし、K18：アジャスター環あり）

タテ：約12.2mm

ヨコ：約8.8mm

厚み：約8.9mm

技法：セラミックカラー仕上げ（帽子モチーフの色）

『ファンタジア』の世界観をテーマに、魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子をモチーフにデザイン。

『ファンタジア』に出てくる帽子だと一目でわかる、色や形が魅力的☆

シンプルなモチーフながらも、帽子のアウトラインなど細部まで丁寧に表現しています。

Walt Disney“FANTASIA”『ファンタジア』／ネックレス（ダイヤモンド）

価格：84,700円（税込）

素材：K18イエローゴールド

ネックレス：全長40cm（小豆：幅0.8mmアジャスター環つき）

タテ：約12.2mm

ヨコ：約8.8mm

厚み：約8.9mm

ダイヤモンド：0.064ct（0.014ct×2、0.01ct×2、0.008ct×2）

技法：セラミックカラー仕上げ（帽子モチーフの色）

『ファンタジア』の世界観をモチーフにしたネックレス。

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子の星や月にセットしたダイヤモンドがキラキラと輝いています☆

贅沢な大人のジュエリーで、プレゼントにもぴったり。

Walt Disney “FANTASIA”『ファンタジア』／ネックレス（ミッキーマウス）

価格：【シルバー、Dia0.02ct】19,800円（税込）※WEB限定商品、【 K18イエローゴールド、Dia0.02ct】48,400円（税込）

ネックレス：全長40cm（小豆：幅約1mm／SV：アジャスター環なし、K18：アジャスター環あり）

タテ：約9.8mm（丸カン含まず）

ヨコ：約8.2mm

厚み：約7.3mm

ダイヤモンド：0.02ct

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」が、魔法を放つ瞬間を立体的にデザインしたネックレス。

熟練の職人技で、細部までこだわり抜き後ろ姿まで立体的に表現。

ちょこんとテーブルなどに置いて飾っても可愛いデザインで、近くで見ても「ミッキーマウス」の真剣な表情がしっかりと感じられます。

また、魔法のきらめきもダイヤモンドで表現し、0.02カラットのダイヤモンドがキラキラと輝きます！

The Magic Arts -Necklace-『ファンタジア』／ネックレス

価格：56,100円（税込）

素材：K18イエローゴールド

ネックレス：全長40cm（ツブシ小判：幅約0.9mm、3cmアジャスター環つき）

モチーフ部分タテ：約6.6mm

モチーフ部分ヨコ：約18.2mm

モチーフ部分厚み：約1.65mm

ロンドンブルートパーズ：直径約1.8mm×1、直径約1.5mm×1

魔法使いの弟子、「ミッキーマウス」の帽子がモチーフ。

深い青色に輝くロンドンブルートパーズをセッティングし、映画の世界観を表現しています☆

横長のラインを描くデザインが、すっきりと落ち着いた印象に。

裏側まで丁寧に作られ、さりげなく楽しめる大人のためのモチーフネックレスです。

The Magic Arts -Chain Ring-『ファンタジア』／チェーンリング

価格：46,200円（税込）

素材：K18イエローゴールド

リングチェーン：全長7cm（小豆：幅約0.8mm）

モチーフ部分【帽子】タテ：約9.2mm

モチーフ部分【帽子】ヨコ：約4.95mm

モチーフ部分【帽子】厚み：約1.5mm

モチーフ部分【星】タテ：約5.85mm

モチーフ部分【星】ヨコ：約5.0mm

モチーフ部分【星】厚み：約1.55mm

ロンドンブルートパーズ：直径約1.8mm×1

揺れるチャームが目を引く、華奢な印象のチェーンリング。

手元が動くたびに繊細なきらめきを放ちます。

そして、ロンドンブルートパーズの深い青色が上品なアクセントに！

サイズ調節が自由にできるアジャスター付きで、リングサイズも気にする必要が無いのでギフトにもオススメです。

Walt Disney “FANTASIA”『ファンタジア』／ハーフエタニティ

価格：378,400円（税込）

アームの幅：1.9〜2.8mm

アームの厚み：1.65mm

指から石までの高さ：3.9mm

ダイヤモンド：0.462ct（0.05ct×7, 0.007ct×16）

『ファンタジア』の世界観を表現したハーフエタニティリング。

ダイヤモンドの両サイドには、魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の手のモチーフが。

手の平から魔法の輝きが放たれる様子をイメージしています。

さらに、ダイヤモンドの輝きを存分に感じられるよう石座部分を透かしで作りこみ、側面にもダイヤモンドを留めた存在感あふれるデザインに仕上げられています☆

Premium Watch Collection -FANTASIA-『ファンタジア』／時計

※数量限定85本

価格：275,000円（税込）

ムーブメント：日本製機械式ムーブメント（自動巻き式）

ケースサイズ：直径約38mm 厚み約11mm

ケース素材：ステンレス,サファイアガラス

ベルト素材：ステンレス

ベルト幅：20mm

手首周り：約14〜20.5cm

防水：日常生活用強化防水（5気圧）

精度：平均日差-20秒〜+40秒

持続時間：約41時間

生産：日本

85本の数量限定の特別感たっぷりな腕時計。

魔法使いの弟子である「ミッキーマウス」の象徴的なポーズを、6時の位置に配置。

メタリックな銀色のステンレスケースに、深いネイビーの文字盤でシックな印象に！

文字盤にはギョーシェ彫りを施し、高級感のあるデザインに仕立てられています。

インデックスの書体や、メモリの小さな「ミッキーマウス」のアイコン、きらめく魔法の軌跡など、細部まで作品の世界観が感じられます。

Walt Disney “FANTASIA” Watch -Starry-『ファンタジア』／時計-Starry-

価格：66,000円（税込）

ムーブメント：3針クォーツ式ムーブメント（電池式腕時計）

ケース：ステンレス、サファイアガラス

ルビー（リューズ）：直径2mm×1p

ベルト：リザード（ネイビー）

防水：日常生活防水（3気圧）

ケースサイズ：幅19.5mm、厚み6mm、全長：20.5cm

手首周り：13.0cm〜16.5cm

ベルト幅：10mm〜12mm

「ミッキーマウス」が顔をのぞかせたチャーミングなデザインの腕時計。

ネイビーの中に見える赤い秒針がアクセントに◎

落ち着いた色合いなので、老若男女問わず身に着けやすいデザインになっています。

リューズ部分にはルビーも☆

FANTASIA / Jewelry Case『ファンタジア』／ジュエリーケース

価格：5,400円（税込）

材質：合成皮革、ポリエステル、その他

寸法：幅8cm、奥行3.8cm、高さ4cm

『ファンタジア』デザインのジュエリーケース。

「ミッキーマウス」が魔法を放つシーンをイメージしてゴールドの箔押しが施されています。

また、「ミッキーマウス」の帽子モチーフのファスナーチャームがワンポイントに☆

ケースの中身はスエード調のやわらかな布地を使用しています。

蓋の裏側にはポケットが付き、ネックレスが絡まりにくく収納できます。

どれも上品で素敵なデザインのジュエリーでデイリー使いから、特別な日のおでかけにもぴったり。

ケイウノのディズニー映画『ファンタジア』の世界観を表現したジュエリーは、全国のケイウノ店舗およびオフィシャルサイトにて販売中です！

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