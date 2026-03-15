日本の日曜早朝、ついにこの時がやってきた。現地３月14日に開催されたエールディビジの第27節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、三戸舜介を擁するスパルタと対戦。４−０で快勝を飾った。この試合で、待望の加入後初スタメンを飾ったのが冨安だ。左SBで起用されると、堅実な守備を披露したのに加え、果敢な攻め上がりから２人を抜いて２点目を演出するなど、69分に交代するまで攻守に奮闘をみせた。怪我に悩ま