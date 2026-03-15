「やべえ！」「涙が出てくる」日本の早朝、664日ぶりに訪れた“待望の瞬間”にサッカーファン歓喜！「見たかった」
日本の日曜早朝、ついにこの時がやってきた。
現地３月14日に開催されたエールディビジの第27節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、三戸舜介を擁するスパルタと対戦。４−０で快勝を飾った。
この試合で、待望の加入後初スタメンを飾ったのが冨安だ。左SBで起用されると、堅実な守備を披露したのに加え、果敢な攻め上がりから２人を抜いて２点目を演出するなど、69分に交代するまで攻守に奮闘をみせた。
怪我に悩まされ、アーセナル時代の2024年５月19日以来、664日ぶりの先発出場となった27歳とそのパフォーマンスに対し、サッカーファンからは次のような声が上がった。
「やべえ！！！冨安ついにスタメン復活キターーー」
「冨安くんが初スタメン入り！！おめでとう」
「冨安スタメンで出てるだけで涙が出てくる」
「ここまでコンディション回復してるの？ｗ」
「このトミが見たかったんだよ...おかえり冨安健洋」
「鉄壁トミヤス復活」
「頼もしすぎるなぁ」
「冨安健洋、ついにスパルタ・ロッテルダム戦でスタメン復帰。アーセナル以来、約１年10ヶ月ぶりの先発！待ってたこの瞬間が来たね」
まだ100パーセントではないだろう。だが、着実に状態は上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が２人抜き突破→２点目を演出
現地３月14日に開催されたエールディビジの第27節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、三戸舜介を擁するスパルタと対戦。４−０で快勝を飾った。
この試合で、待望の加入後初スタメンを飾ったのが冨安だ。左SBで起用されると、堅実な守備を披露したのに加え、果敢な攻め上がりから２人を抜いて２点目を演出するなど、69分に交代するまで攻守に奮闘をみせた。
「やべえ！！！冨安ついにスタメン復活キターーー」
「冨安くんが初スタメン入り！！おめでとう」
「冨安スタメンで出てるだけで涙が出てくる」
「ここまでコンディション回復してるの？ｗ」
「このトミが見たかったんだよ...おかえり冨安健洋」
「鉄壁トミヤス復活」
「頼もしすぎるなぁ」
「冨安健洋、ついにスパルタ・ロッテルダム戦でスタメン復帰。アーセナル以来、約１年10ヶ月ぶりの先発！待ってたこの瞬間が来たね」
まだ100パーセントではないだろう。だが、着実に状態は上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が２人抜き突破→２点目を演出