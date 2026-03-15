14日のプレミアリーグ第30節・ニューカッスル戦(●0-1)試合前、チェルシーに珍事が襲った。センターサークルの円陣中に主審ポール・ティアニー氏がその中心に立つ異例の場面が発生した。英『ESPN』が伝えた。円陣はキックオフ前に選手主導で行われているもので、リアム・ロシニアー監督は「選手たちはボールを尊重し、団結とリーダーシップを示すためにボール周りに集まった」と説明。これはチーム内のリーダーシップグループ