◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの種市篤暉投手が５番手で登板した。５−７の７回にマウンドに上がると、先頭のガルシアを一ゴロに抑え、続くアラエスは二ゴロに打ち取った。冷静に２アウトを奪うとスアレスを空振り三振に斬って無失点で強力打線をこの回、３者凡退に封じた。種市は八戸工大一高から２０１６年ドラフト６位でロッテに入団。２０２０年に