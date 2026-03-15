フジテレビに在籍する小澤陽子と勝野健の両アナウンサーが12日、自身のインスタグラムで退職することを報告した。これで、ここ1年ほどでフジテレビからは、8人ものアナウンサーが退局する驚きの事態となっている。 小澤アナと勝野アナ以外には、定年退職を迎える青嶋達也アナをはじめ、藤本万梨乃アナ、岸本理沙アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナ、西岡孝洋アナがフジテレビから退社を発表。アナウンサーの独立