新章に入り、怒涛の展開を見せる日曜劇場『リブート』（TBS系）。第7話では、マチ（上野鈴華）の死が描かれ、早瀬（鈴木亮平）が冬橋（永瀬廉）とともに一香（戸田恵梨香）の行方を追う。 参考：鈴木亮平、蒔田彩珠＆中川大輔と3ショット『リブート』第8話は「謎の8割が明らかに」 脚本を担当する黒岩勉は、今作について3年越しの構想だったと明かす。「打ち合わせから含めると3年くらいかかっていると思いま