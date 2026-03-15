韓国俳優のコ・ユンジョンさん（29）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカのセットアップコーデを披露した。コ・ユンジョンさんは、2026年1月配信のNetflixシリーズ「恋の通訳、できますか？」に出演、俳優の福士蒼汰さんと共演している。車内で撮影されたショットもコ・ユンジョンさんは、絵文字を添えて、ツイード素材のジャケットとミニスカートのセットアップ姿や移動する様子、車内で撮影されたショットな