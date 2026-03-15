「スギ・ヒノキ花粉が飛散しない地域」として知られる釧路市の釧路プリンスホテルが、花粉症に悩む人向けに「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」を、2026年2月2日から4月30日まで提供しています。釧路市内や港町の景色を一望できる客室は15階以上の高層階が確約され、料金は5815円〜（ツインルーム1室2名利用時）となっています。17階のレストラン「トップオブクシロ」では、「スッキリ」が楽しめるミン