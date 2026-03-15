「スギ・ヒノキ花粉が飛散しない地域」として知られる釧路市の釧路プリンスホテルが、花粉症に悩む人向けに「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」を、2026年2月2日から4月30日まで提供しています。

釧路市内や港町の景色を一望できる客室は15階以上の高層階が確約され、料金は5815円〜（ツインルーム1室2名利用時）となっています。

17階のレストラン「トップオブクシロ」では、「スッキリ」が楽しめるミントティー（700円）、ミントティラミス（900円）、 ハーバルスイーツセット（1200円）などが提供されます。

「当ホテルでは、2020年より避粉プランを販売開始しておりますが、高層階グレードアップは本年初めてです」という同ホテルのスーパーバイザー、木谷太さんによれば「2020年の開始当初から見ると、約8倍のご予約を頂戴しております」とのこと。

同プランは「首都圏・関西圏を始めとした花粉飛散量が多い地域の方にご利用いただいております」と話してくれました。

避粉目的以外にも「釧路湿原を始めとした大自然を満喫いただけるほか、カヌー体験が人気です。当ホテルとしては、本年は間もなく提供が終了しますが、タンチョウガイドツアーを催行しております。夏は平均気温が約21℃（本年は少し上がるかもしれませんが）と過ごしやすいエリアです」と釧路観光の魅力を語ってくれました。

他にもバードウォッチング、野生動物観察、釧路和商市場、SL冬の湿原号、釧路川の蓮葉氷といった見どころがあるそうです。

北海道というと最近「クマ被害のニュース」をよく耳にしますが、この点について聞いてみると「（釧路市はクマの出没頻度が）他エリアに比べると多くはないかと思われます。自然の中なので、湿原等に関しては年に数度出没することもありますが、安全・安心のため即時に出入り禁止等の措置が取られております」という答えが返ってきました。

ちなみに釧路市以外だと「群馬県や沖縄が飛散がない、または少ない地域」だということです。

「花粉症がつらい」ということであれば、釧路プリンスホテルに避難することを検討してみてはいかがでしょうか。

下記リンクから「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」の予約が可能です。

釧路プリンスホテル 避粉旅！花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階グレードアッププラン

https://www.princehotels.co.jp/kushiro/plan/kahun202602/[リンク]

釧路プリンスホテル お部屋からの絶景と釧路の食（YouTube）

https://youtu.be/o-GoEflCR0E



※画像提供：釧路プリンスホテル

(執筆者: 6PAC)