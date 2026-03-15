「日本は機雷の除去をやってほしい」日米首脳会談で米トランプ大統領が要求して来たら日本はどうするか。2026年3月14日放送の情報番組「深層NEWS」（BS日テレ）は議題にのぼるであろうイラン情勢をテーマにしたが、専門家は「掃海艇派遣は現実的ではない」と指摘した。日本は何が出来るか「高度な政治判断になる」日米首脳会談でアメリカから軍事的な支援を求められたらどうするのか。慶応大学教授の鶴岡路人さんは、「日本にとっ