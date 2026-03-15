「フェアウェイウッドが当たらない」「練習場では打てるのに、コースに出るとミスが出る」。そんな悩みを抱えているアマチュアゴルファーも多いのではないでしょうか。 パーソナルゴルフレッスン「Chicken Golf（チキンゴルフ）」を展開する株式会社クリアは、運営メディア「ゴルフの学び舎」で、アマチュアゴルファー200名を対象に「フェアウェイウッドが当たらない原因」に関するアンケート調査