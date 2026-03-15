将来の不安から手元資金がカツカツになるまでNISAに投資してしまう「NISA貧乏」が、若者の間で問題になっています。Aさん（28歳）も、給料の大部分を投資に回し、交際費を削った結果、友人たちから距離を置かれてしまいました。数十年後の資産形成と引き換えに、今を犠牲にして節約生活を続ける20代男性の事例を紹介します。毎月10万円のNISA投資と極端な節約生活「給料が大きく上がる見込みもないし、どうせ将来もらえる年金なん