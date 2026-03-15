現役中から指導者になるための準備を進めてきた明治学院大・中村匠吾監督 photo by Satoshi Wada後編：中村匠吾監督と明治学院大の新たな挑戦箱根駅伝初出場を目指す明治学院大の監督に就任した中村匠吾。駒澤大時代は箱根路を沸かせ、富士通では東京五輪マラソン代表にまで上り詰める活躍を見せたが、現役中から指導者になるべく準備を進めてきたという。その目標には、自身が指導を受けてきた恩師の存在が大きな影響を及ぼしてい