

現役中から指導者になるための準備を進めてきた明治学院大・中村匠吾監督 photo by Satoshi Wada





後編：中村匠吾監督と明治学院大の新たな挑戦

箱根駅伝初出場を目指す明治学院大の監督に就任した中村匠吾。駒澤大時代は箱根路を沸かせ、富士通では東京五輪マラソン代表にまで上り詰める活躍を見せたが、現役中から指導者になるべく準備を進めてきたという。

その目標には、自身が指導を受けてきた恩師の存在が大きな影響を及ぼしていた。

前編〉〉〉五輪ランナーから箱根指導者へ 中村匠吾が明治学院大学で切り開く新たな道

【「寄り添う」に込められた思い】

実は、現役引退後に指導者の道に進みたいという気持ちは、明治学院大から監督就任のオファーを受ける以前から中村の胸の内にずっとあった。

「2021年の東京五輪を終えたあたりから、少しずつ次のキャリアを考え始めて、指導者になりたいという思いが出てきました」

20代後半に入って、競技後の人生を考えた時に指導者を志すようになった。

「私の競技人生を振り返ると、本当に指導者に恵まれた人生だったなと思っております」

こう口にしたように、中村が指導者を志したのは、それぞれのフェーズにおける指導者の影響が大きかった。

上野工業高（三重／現・伊賀白鳳高）では、2012年に他界した町野英二先生の指導で、めきめきと力をつけて一躍全国区の選手になった。

「町野先生には競技力ももちろん、どちらかというと高校生としてどうあるべきかを教えていただいた。自主自立を掲げて、自分で考える能力を付けていただいたことが、大学に入学してから生かせたと思っています」

オリンピック選考会となった2019年のMGCで優勝した際には、「激流を流れる中の木の葉のごとく、うまくレースを進めなさい」という町野先生の言葉を胸に刻んで、レースを進め栄光を勝ち取った。

そして、駒澤大学では大八木弘明監督（現・総監督）、富士通では福嶋正総監督から指導を受けた。

「高校の町野先生、そして大学では大八木監督にしっかりと競技面で成長させてもらって、富士通では福嶋さんという本当に温かみのある方に指導していただけた。私にとって本当によかったなって思っています」

そんな中村は「当初から学生の指導に当たりたいと考えておりました」と言う。そのように気持ちが傾いたのは、当然大八木監督の影響も大きいが、箱根駅伝の存在もその理由にはあった。

「私もそうでしたが、今、日本に箱根駅伝というすごく大きな大会が存在しているのは（日本の陸上長距離界にとって）ひとつのメリットだと思っていますし、そこを目指す学生に寄り添えるのが大学の環境だと考えました」

中村は、会見のなかで「寄り添う」という言葉を繰り返し口にしていたが、自身が培ってきた経験を惜しみなく選手たちに還元するつもりだ。

「今まで経験してきた競技生活で感じたこと、そしてトップアスリートとして学んできたことを、選手に寄り添って伝えたいと思います。

私自身、いい結果がずっと続いたわけではなくて、故障の期間も長かったり、いろんな苦労もしてきました。そういったところも含めて、選手に伝えたいと思います」

【大学院で学んだ知見を現場に生かしたい】

明治学院大は『Road To 箱根 2030』を掲げて、2030年の箱根予選会を突破し、31年の本戦出場を目標としている。強化の進捗状況次第では、目標を前倒しすることもあるが、当面は５年後の箱根駅伝出場を目指していく。まず新年度は、予選会の過去最高順位（19位）更新を目標に据えている。

現役を退いたばかりで指導未経験とはいえ、指導者になるための準備を中村は進めてきた。昨年４月からの１年間（今年３月に修了）、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科でトップスポーツのマネジメントを学んだ。

師事したのは平田竹男教授。平田ゼミでは、プロ野球の桑田真澄（現・オイシックス新潟CBO）や二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）といったスポーツ界の著名人が数多く学んでいる。大学駅伝界では、青山学院大の原晋監督も2017年度に同ゼミに在籍した。

「平田教授はトップスポーツの分野を切り開いてきた最先端の方。生理学を学ぶか、迷った部分もあったのですが、私が指導者を目指すうえで必要な要素は、スポーツのマネジメント力だと考えて、１年間トップスポーツの世界を学んできました」

この１年間は、日中は練習に励み、夜の18時30分から21時30分まで大学院で学ぶという、二足の草鞋を履く生活を送ってきた。

昨夏には１週間、ニューメキシコ大学に出向いて研修をし、アメリカのトップチームの育成方法に触れた。そして、現地で学んだことを箱根駅伝にどのように生かしていくかを考察した。昨年10月の出雲駅伝ではIVYリーグ選抜の臨時コーチも務めた。

また、研究の一環で青山学院大の合宿に２泊３日で参加し、「原さんの箱根駅伝に対する考え方や練習内容をいろいろお聞きすることができた」と言う。

そして、それら現場で見聞きしたことを『近年好成績を残しているアメリカの長距離トレーニングの日本への適応可能性』という題で修士論文にまとめ上げた。その論文は１月の発表会で優秀論文賞にも選ばれたという。

「論文上だけで終わりにするのではなく、実際に現場で生かしていくという視点を持ちながら、アメリカのよさと、私自身が取り組んできた日本のよさとを融合させて強化していきたいです」

こう話すように、大学院で学んだことを机上の空論には終わらせずに、自身の経験と融合させて指導者としての中村独自のカラーを打ち出していくつもりだ。

【駒大の後輩が指導スタッフに加入】

指導スタッフとしてコーチには駒大の後輩に当たる大坪桂一郎を誘った。在学時には重なっていないが、中村は卒業後に母校を拠点としていた時期があり、大坪とは練習を共にしたことがあった。

「楽しみ80%、不安20%ぐらい。大八木監督からは『匠吾をしっかり支えるように』と言われています。監督の手が届かないところをしっかりカバーしていくのが自分の役割。あとは、細々とした事務作業も発生してくるので、そういうところでもうまく監督のサポートができれば、チームもうまく回っていくと思っています」

大坪は実業団で現役を引退したあとに一般企業に勤務していたが、この３月で退職し、中村の右腕となる覚悟を決めた。

中村の正式な監督就任は４月１日付となるが、すでに３月２日から指導に当たっている。そして、３月８日の立川シティハーフマラソンでは初めて指揮をとった。

「ものすごく濃い1週間だったなと思います。それだけ充実した日々を送ることができていると感じる一方、これからの課題もすごく多いと思うので、箱根駅伝の予選会に向けてどれだけ積み上げていけるか、チームと一緒になって頑張っていきたいです。

本当にいろいろなことを一から作り上げていかなければいけないと思っているので、そこは選手としっかりコミュニケーションを取りながら進められればなと思います」

まだまだ慣らし運転の段階に過ぎないとはいえ、３月初旬の１週間は中村にとって怒涛のように過ぎていった。その充実感を感じつつも気を引き締め直していた。

箱根駅伝の出場枠拡大に伴い、新たに強化を表明する大学は多い。そのなかで明治学院大の中村監督はどのようなチームに仕立ててくるのか。指導者としての中村の手腕と共に、注目を集めそうだ。

中村、そして明治学院大の、箱根駅伝に向けた挑戦がいよいよ本格的に始まる――。