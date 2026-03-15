明治学院大の新監督に就任した中村匠吾（中）。左は新主将の小出暖人、右は郄橋歩夢 photo by Satoshi Wada前編：中村匠吾監督と明治学院大の新たな挑戦東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾（33歳）が現役引退とともに、箱根駅伝を目指す明治学院大学の指揮官に就任。すでに現場での指導を始めている。これまでの指導経験はないが、中村は箱根駅伝初出場を目指すチームの指揮にあたる以前に、指導者になるべく準備を進めてき