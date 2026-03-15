ゴールデンウィークまであと1カ月半！2026年は最大12連休と日並びがいいので、遠出したい人もいるだろう。とはいえ、物価高もあるし費用はかけられない……。そんな人に、コスパと治安がいい海外旅行先を厳選して紹介しよう。（ライター前林広樹）GWがベストシーズンでコスパよく安全な場所はどこ？2026年の春の大型連休は、4月30日と5月1日を休めば最大8連休、5月7日、8日も休めれば4月29日〜5月10日の最大12連休になる。まだ