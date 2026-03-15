ゴールデンウィークまであと1カ月半！2026年は最大12連休と日並びがいいので、遠出したい人もいるだろう。とはいえ、物価高もあるし費用はかけられない……。そんな人に、コスパと治安がいい海外旅行先を厳選して紹介しよう。（ライター 前林広樹）

GWがベストシーズンで

コスパよく安全な場所はどこ？

2026年の春の大型連休は、4月30日と5月1日を休めば最大8連休、5月7日、8日も休めれば4月29日〜5月10日の最大12連休になる。まだ予約が間に合って、比較的コスパ良く安全に楽しめる海外旅行先を予算別に紹介したい。

ちなみに25年のGW旅行動向見通し（JTB調べ）を振り返ると、海外旅行者数は55万人（対前年110.0％）、平均費用は26万8000円（同99.6％）。海外旅行をする人は10％も増えて、費用は抑え気味という傾向だ。

本稿では、ハワイや台湾など定番の旅先をあえて外した。例えばGW時期のホノルルは日本人だらけで、異国情緒がなかったりもする。だから穴場とまではいかなくても、日本人があまり行かない旅先に出かけた方が、より非日常を楽しめると想定する。

また、海外旅行の満足度が上がるかは、現地の気候が大きく左右するものだ。そこで、GW時期がベストシーズンになるかを重視した。加えて、現地での物価が安く、着いてしまえば財布の中身をあまり気にせず楽しめる点も念頭に置いた。

上記を踏まえたうえで、予算や目的別に5カ所を厳選して紹介しよう。なお航空券やホテルの予約についてはGW後半の方が安くなることが多い。有給休暇を使うなら5月7日、8日にして連休にするのがおすすめだ。

また、緊迫するイラン情勢も気になるところだ。万が一に備えて補償が付き、燃油サーチャージが確定している旅行会社のツアーをうまく利用するのもいいだろう。

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