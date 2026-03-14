革新的なハイパワー技術と軽量ボディが魅力自動車業界では近年、電動化の波が一段と加速しています。各メーカーが次世代の主力モデルを電気自動車へと移行させる方針を打ち出すなか、ブランドの将来像そのものをEVに託すと明言する例も珍しくありません。英国の自動車ブランドであるジャガーも、その代表的な存在です。同社はラインナップを段階的に電動化し、最終的にはすべてをBEVへ移行する構想を掲げています。【画像】超